Два человека погибли и семеро ранены после ударов ВСУ по ЛНР сегодня утром. В Перевальске атаковали гражданский грузовик — скончался водитель.
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Два человека погибли и семеро ранены после ударов ВСУ по ЛНР сегодня утром. В Перевальске атаковали гражданский грузовик — скончался водитель.
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