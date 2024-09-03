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Лариса Долина просит госзащиту после аферы с её квартирой

Лариса Долина просит госзащиту после аферы с её квартирой

В мессенджере ей приходят сообщения с угрозами убийством.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Певица Лариса Долина просит полицию о госзащите из-за постоянных угроз на фоне мошенничества с её недвижимостью.

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