Хардкор в Kingdom Come: Deliverance 2, безумие на сеансах Minecraft, новая игра от авторов Metro…Создатели серии Metro опубликовали геймплейный трейлер своего нового проекта La Quimera и назвали дату выхода, ИИ от Microsoft создала играбельную технодемку Quake II, скончался ветеран Blizzard Билл Петрас, создатели Path of Exile 2 пообещали исправить проблемы обновления «Начало охоты», по аниме-сериалу «Космические приключения Кобры» сделают экшн-платформер Space Adventure Cobra — The Awakening, в источник#Microsoft #Path_of_Exile.