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Победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», хет-трик Глушенкова, уход Слуцкого из «Шанхая», роковая ошибка в заявке на ЧЕ по водным видам и другие новости

1. Во 2-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря хет-трику Максима Глушенкова – 3:0. Вместе с призом лучшему игроку матча полузащитник получил специальным образом оформленный арбуз.

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