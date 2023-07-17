Военное обозрение

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Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

К взрывам на Крымском мосту причастна военная разведка Украины, операция спланирована ГУР совместно с британцами из Mi-6.

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Комментарии
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А
Александр
Когда захлебываясь слюной будут рассказывать про нашу разведку. Пока всё выкладывают «военкоры». Кто им за это платит?
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