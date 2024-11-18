Филиппо призвал покончить с "безумием" в связи с разрешением бить ракетами по РФ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне информации о том, что западные страны дали разрешение Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет.
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