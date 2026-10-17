Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подчеркнул, что благополучие граждан ЕС, выраженное в возможности наслаждаться привычными утренними ритуалами, такими как кофе и круассаны, напрямую связано с поддержкой Украины в ее противостоянии с Россией.