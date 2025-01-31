Ротонду на бульваре Генерала Карбышева запечатлят участники окружного фотоконкурса

В субботу, 1 февраля в нашем округе стартует фотоконкурс «Моя зима в СЗАО». «Несмотря на отсутствие снега и устойчивых минусовых температур, в СЗАО площадки столичного проекта «Зима в Москве» собирают большое количество любителей сезонных активностей.