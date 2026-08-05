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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком драфта-2012, а себя поставил третьим

Дрэймонд Грин пересмотрел результаты драфта НБА-2012, составив собственный рейтинг игроков этого класса с учетом их выступлений в лиге.

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