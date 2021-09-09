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ВМС США занялись внедрением искусственного интеллекта в беспилотные системы

ВМС США занялись внедрением искусственного интеллекта в беспилотные системы

В США давно озадачились вопросами применения искусственного интеллекта в интересах вооруженных сил. Решение о создании специальной группы, которая бы занималась внедрением ИИ в беспилотные аппараты, было принято Центральным командованием ВМС США.

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