ВМС США занялись внедрением искусственного интеллекта в беспилотные системы

В США давно озадачились вопросами применения искусственного интеллекта в интересах вооруженных сил. Решение о создании специальной группы, которая бы занималась внедрением ИИ в беспилотные аппараты, было принято Центральным командованием ВМС США.
В США давно озадачились вопросами применения искусственного интеллекта в интересах вооруженных сил. Решение о создании специальной группы, которая бы занималась внедрением ИИ в беспилотные аппараты, было принято Центральным командованием ВМС США.
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