Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетной полосы в Норильске

В аэропорту Норильска произошло происшествие с самолетом авиакомпании «Нордстар». По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, “Боинг-737-800” выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки.
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