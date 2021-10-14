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«Летающий Aurus» прошел предполетные испытания

«Летающий Aurus» готовится к полету в России. Самолет Як-18Т с двигателем от отечественных автомобилей успешно прошел предполетные испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.

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