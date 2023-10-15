Октябрьский срез стоимости вторичного жилья в Севастополе и прогнозы на будущее

Октябрь в Севастополе – не повод для грусти и сожаления, что туристы разъехались по домам. Деловая и культурная жизнь продолжается, а это значит, что рука остаётся на пульсе, следим за динамикой в разных областях экономики.
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