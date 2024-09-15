«Байкал» все никак не взлетит

Транспортная доступность удаленных российских регионов страдает из-за задержки выпуска легкомоторного самолета на замену Ан-2ПРЕСС-СЛУЖБА «БАЙКАЛ-ИНЖИНИРИНГ»/ТАСС Свой первый полет «Байкал» совершил в январе 2022 года.
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