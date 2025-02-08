Уничтожение командных пунктов и нарушение военной логистики: какие задачи выполняет морская авиация ВМФ

Геральдические элементы флага морской авиации Военно-Морского Флота отображают символы морской службы, полёта, скорости и мобильности, а сине-голубые лучи флага – традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих.
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