Собянин: Энергоэффективные технологии помогают Москве экономить ресурсы

Умное освещение улиц на 30% сокращает потребление электроэнергии Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о применении в столице энергоэффективных технологий, способствующих экономии городских ресурсов.
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