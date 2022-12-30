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Bloomberg: богатейшие россияне потеряли с 24 февраля более 90 млрд долларов

Только 24 февраля, в день объявления Владимиром Путиным военной операции, российские миллиардеры утратили 46,6 млрд долларов<strong>Самые богатые россияне потеряли с начала боевых действий на Украине более 93 млрд долларов, <a href="https://www.

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