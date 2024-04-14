Редкие фото Мэрилин Монро на тренировке в 1953 году

На то, как красивые девушки занимаются спортом, можно смотреть бесконечно. В 1953 году венгерско-румынский фотограф Андре де Динес (Andre de Dienes) работал с неповторимой Мэрилин Монро в отеле «Bel Air», где сделал серию замечательных снимков роковой красотки во время занятий гимнастикой.