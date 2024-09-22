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Дисквалифицированный за крестное знамение дзюдоист заявил о праве на свободу религии

Дисквалифицированный за крестное знамение дзюдоист заявил о праве на свободу религии

Сербский дзюдоист Неманья Майдов, которого Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала в том числе за крестное знамение на Олимпийских играх в Париже, заявил о праве спортсменов на религиозную свободу.

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