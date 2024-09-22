Дисквалифицированный за крестное знамение дзюдоист заявил о праве на свободу религии

Сербский дзюдоист Неманья Майдов, которого Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала в том числе за крестное знамение на Олимпийских играх в Париже, заявил о праве спортсменов на религиозную свободу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии