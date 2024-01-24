Психолог рассказал о причинах возникновения синдрома отличника

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 24 января рассказал «Известиям», что такое синдром отличника и как его побороть.
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