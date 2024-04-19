"Зеркало недели": взрыв произошел в Одесской области

В Одесской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщило издание "Зеркало недели". По информации официального украинского ресурса по оповещению населения, на всей территории страны работает сирена воздушной тревоги.
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