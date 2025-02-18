Сергей Зверев о племяннике, погибшем на службе: «Должен был ехать домой, купил билет, но случилась трагедия»

На прошлой неделе Сергей Зверев поделился болью — не стало его племянника. Стилист поведал, что парень погиб на службе.
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