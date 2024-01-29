Пилотов рухнувшего Falcon 10 лишили права на полёты: Всплыли поддельные документы

Выяснилось, что экипаж упавшего в Афганистане бизнес-джета сел за штурвал по поддельным документам.Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, тех самых лётчиков рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета Falcon 10.