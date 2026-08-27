Терапевт Ландман объяснила, что попытка изменить партнера обычно связана с внутренними тревогами

Когнитивно-поведенческий терапевт Элина Ландман рассказала «Известиям» , что попытки изменить партнера часто связаны не с заботой о нем, а с внутренними тревогами и желанием удовлетворить собственные потребности.
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