Майор Гром Днём произошёл вопиющий случай – в Самаре депутат Госдумы от КПРФ получил палкой по голове от гостя (а может уже и нашего соотечественника, сложное, чтоль дело?) из Средней Азии.
Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву
Комментарии
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Татьянка Яцук
а может дядюшка Сорос всех их вместе крепко держит за бубенцы?
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10 час.
Ирина
Жаль, что не Затуллину с Хуснуллиным прилетело! Может на место мозги бы встали. 😡😡
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9 час.
сергей максимов
Может хоть у этого депутата "в голове" станет что то лучше пониматься!!!! В основном там граждане оторванные от жизни!
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1 час.
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