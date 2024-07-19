Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву

Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву

Майор Гром Днём произошёл вопиющий случай – в Самаре депутат Госдумы от КПРФ получил палкой по голове от гостя (а может уже и нашего соотечественника, сложное, чтоль дело?) из Средней Азии.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
а может дядюшка Сорос всех их вместе крепко держит за бубенцы?
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10 час.
Ирина
Жаль, что не Затуллину с Хуснуллиным прилетело! Может на место мозги бы встали. 😡😡
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9 час.
сергей максимов
Может хоть у этого депутата &quot;в голове&quot; станет что то лучше пониматься!!!! В основном там граждане оторванные от жизни!
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1 час.

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