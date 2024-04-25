Фестиваль «Пикник "Афиши"» объявил первую волну артистов. В 2024 году гостей фестиваля будут ждать три тематические сцены — классическая, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также сцена, посвященная локальным инди-звездам и электронной музыке.