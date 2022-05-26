Два крымских проекта вошли в число победителей конкурса по развитию экотуризма

Туристические проекты из Крыма стали победителями народного голосования первого этапа конкурса Всероссийской акселерационной программы поддержки инициатив по развитию сельского и экотуризма - «Вовлечение сельского населения в развитие туризма».
Туристические проекты из Крыма стали победителями народного голосования первого этапа конкурса Всероссийской акселерационной программы поддержки инициатив по развитию сельского и экотуризма - «Вовлечение сельского населения в развитие туризма».
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