Два крымских проекта вошли в число победителей конкурса по развитию экотуризма

Два крымских проекта вошли в число победителей конкурса по развитию экотуризма

Туристические проекты из Крыма стали победителями народного голосования первого этапа конкурса Всероссийской акселерационной программы поддержки инициатив по развитию сельского и экотуризма - «Вовлечение сельского населения в развитие туризма».

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