Президент Украины Владимир Зеленский может стать жертвой заговора генералов. Бунт возглавит начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, заявил на сайте Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
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