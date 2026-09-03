Зачем Генри Форд удвоил зарплаты рабочим

Был сейчас в пункте выдачи. Второй раз не смог получить свои пакеты: опять что-то искали на складе, выкрикивали какие-то цифры, и очередь за 10 минут не продвинулась ни на одного человека.
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