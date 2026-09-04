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10 000 сотрудников Micron на Тайване грозят забастовкой из-за дележа рекордной прибыли от памяти

10 000 сотрудников Micron на Тайване грозят забастовкой из-за дележа рекордной прибыли от памяти

Профсоюзы заводов требуют отчислять 15% операционной прибыли в бонусный фонд — вопрос решается на фоне AI-бума на HBM и DRAM Профсоюзы двух тайваньских заводов Micron — в Таоюане и Тайчжуне — угрожают промышленными акциями, требуя изменить модель распределения прибыли.

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