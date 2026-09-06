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В «Зените» зря мариновали на лавке таланта? Мостового сплавили в «Локо» — и он сразу зарешал

В «Зените» зря мариновали на лавке таланта? Мостового сплавили в «Локо» — и он сразу зарешал

Первая победа Галактионова!«Локомотив» наконец одержал первую победу в новом футбольном сезлне! Примечательно, что до выезда в Калининград, где «Балтика» уступила гостям 1:0, Галактионов одержал ноль побед и в РПЛ, и в Кубке России: серия составляла аж 9 матчей.

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