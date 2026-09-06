Первая победа Галактионова!«Локомотив» наконец одержал первую победу в новом футбольном сезлне! Примечательно, что до выезда в Калининград, где «Балтика» уступила гостям 1:0, Галактионов одержал ноль побед и в РПЛ, и в Кубке России: серия составляла аж 9 матчей.