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Депутат Свищев: никакого отношения к спорту решение отстранить Россию не имеет

Депутат Свищев: никакого отношения к спорту решение отстранить Россию не имеет

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) попала под влияние Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому приняла решение продлить отстранение России.

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