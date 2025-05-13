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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Пэйтон вручил Энтони Эдвардсу свою майку «Суперсоникс»

«Вообще это не он подошел ко мне, а я к нему. Он не из тех, кто раздает похвалы.  Сказал ему, что я его большой фанат, обожаю его стиль в защите.

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