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Леонков заявил, что Запад обманул Украину с поставками тяжелых танков

Леонков заявил, что Запад обманул Украину с поставками тяжелых танков

Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у Российской Федерации имеются комплексы вооружения, которые представляется возможным продемонстрировать на полях сражений, однако время для этого ещё не наступило.

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