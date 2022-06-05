Леонков заявил, что Запад обманул Украину с поставками тяжелых танков

Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у Российской Федерации имеются комплексы вооружения, которые представляется возможным продемонстрировать на полях сражений, однако время для этого ещё не наступило.
Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у Российской Федерации имеются комплексы вооружения, которые представляется возможным продемонстрировать на полях сражений, однако время для этого ещё не наступило.
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