❕Останки воина Красной Армии обнаружили поисковики в Керчи Бойца нашли не сразу. Сначала местные жители увидели череп, он лежал на поверхности.
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❕Останки воина Красной Армии обнаружили поисковики в Керчи Бойца нашли не сразу. Сначала местные жители увидели череп, он лежал на поверхности.