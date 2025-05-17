Канны-2025: Елена Перминова посетила премьеру фильма "Новая волна" вместе с бойфрендом Тарасом Романовым

В рамках кинофестиваля в Каннах состоялась премьера фильма “Новая волна” режиссера Ричарда Линклейтера.
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