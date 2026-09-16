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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квеквескири о непродлении контракта с «Оренбургом»: «Это футбольной темы не касалось. Пускай Ахметзянов выйдет и скажет, что я проиграл кому-то конкуренцию»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, ныне выступающий за Lit Energy в WINLINE Медиалиге, высказался об уходе из команды Альфа-Банк РПЛ.

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