PGA Championship: Schauffele keeps lead while Scheffler nears on eventful Day 2

Xander Schauffele followed his record first round with a 3-under 68 to maintain a slight edge at the 2024 PGA Championship, as Scottie Scheffler and other expected contenders closed in Friday at Valhalla Golf Club.
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