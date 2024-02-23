«Помогите выйти замуж». Байден пропиарил жену Навального и объявил о новых санкциях против России

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) с вдовой и дочерью Алексея Навального (признан иноагентом в России, внесён в список экстремистов и террористов).
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