Андрей Саносян представил опыт Нижегородской области по подготовке кадров на III Конгрессе молодых ученых

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал о региональном опыте подготовки школьников к работе на предприятиях в ходе сессии «Развитие человеческого капитала со школьной скамьи» на III Конгрессе молодых ученых.
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