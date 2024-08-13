Ученые научили ИИ оформлять больничные

Под диктовку врача Московский физико-технический институт (МФТИ) разработал уникальную программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана существенно облегчить работу врачей и избавить их от рутинной бумажной работы.
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