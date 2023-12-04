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4 декабря Русская Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря Русская Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует собой предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения и обетование Христова пришествия и является одним из самых древних христианских праздников.

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