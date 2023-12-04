4 декабря Русская Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует собой предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения и обетование Христова пришествия и является одним из самых древних христианских праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии