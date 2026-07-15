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Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться»: путь к финалу

Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться»: путь к финалу

В Волгограде состоится полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» С 16 по 19 июля 8 участников от Республики Адыгея примут участие в полуфинале Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

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