Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться»: путь к финалу

В Волгограде состоится полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» С 16 по 19 июля 8 участников от Республики Адыгея примут участие в полуфинале Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».
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