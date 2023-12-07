17 инновационных проектов Иркутской области поборются за грант Фонда Бортника

17 научно-технических бизнес-проектов из Иркутской области претендуют на грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, известного как Фонд содействия инновациям или Фонд Бортника, сообщает пресс-служба областного правительства.
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