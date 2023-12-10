В Крыму назвали дурманом план Киева по захвату полуострова

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
ДЛЯ НАРКОМАНА ЗЕ-ЛЯ, ГЛАВНОЕ ЗАЯВИТЬ, ЧТОБЫ ЗАПАД УСЛЫШАЛ!😎😜👈
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