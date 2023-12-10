В Крыму назвали дурманом план Киева по захвату полуострова

В Крыму назвали опиумом для украинцев план Киева по захвату полуострова Павел Зубов Владислав Сергиенко/РИА Новости Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал заявление украинских властей о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма.