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«Астон Вилла» может арендовать Гарначо у «Челси» с обязательным выкупом при определенных условиях. Вингер нравится Эмери

Алехандро Гарначо может перейти в « Астон Виллу ».  Клуб из Бирмингема заинтересован в подписании вингера « Челси ».

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