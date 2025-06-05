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Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

Изъятие неиспользующихся земельных участков будет лишь самой крайней мерой — собственникам дадут время и возможность устранить нарушения.

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