«Нефть по 150? Без проблем, сделаем!»: Хуситы добивают иллюзии Трампа

Йеменцы завершили подготовку к морской блокаде Красного моря, тем самым подогрев панику на мировом рынке Константин Ольшанский Фото: P Photo/Yemen's Defense Ministry/TASS Хуситы завершили подготовку к полной морской блокаде южного входа в Красное море — Баб-эль-Мандебского пролива.
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