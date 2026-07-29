БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Нефть по 150? Без проблем, сделаем!»: Хуситы добивают иллюзии Трампа

«Нефть по 150? Без проблем, сделаем!»: Хуситы добивают иллюзии Трампа

Йеменцы завершили подготовку к морской блокаде Красного моря, тем самым подогрев панику на мировом рынке Константин Ольшанский Фото: P Photo/Yemen's Defense Ministry/TASS Хуситы завершили подготовку к полной морской блокаде южного входа в Красное море — Баб-эль-Мандебского пролива.

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