Неузнаваемую Меган Фокс сравнили с героем фильма ужасов

По мнению пользователей Сети, актриса перестаралась с косметологическими процедурами. Меган Фокс LEGION-MEDIA40-летняя актриса Меган Фокс вновь оказалась в центре бурного обсуждения после того, как в сети завирусился ролик с ее участием в шоу Four Favorites от платформы Letterboxd.