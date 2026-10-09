Неузнаваемую Меган Фокс сравнили с героем фильма ужасов

По мнению пользователей Сети, актриса перестаралась с косметологическими процедурами. Меган Фокс LEGION-MEDIA40-летняя актриса Меган Фокс вновь оказалась в центре бурного обсуждения после того, как в сети завирусился ролик с ее участием в шоу Four Favorites от платформы Letterboxd.
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