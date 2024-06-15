«США – импотенты. Их дедушка тоже»: Мосийчук жестко прошелся по американцам

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Дураки остались в дураках. ЕС это рабы Штатов, их вассалы, а поэтому они будут плакать, но платить. И то ли ещё будет, ЕС придется ещё платить за Израиль с Палестиной и восстанавливать Украину, т.ч. хорошо жить им не придётся.
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