«США – импотенты. Их дедушка тоже»: Мосийчук жестко прошелся по американцам

Svetlana Kuzmina

Дураки остались в дураках. ЕС это рабы Штатов, их вассалы, а поэтому они будут плакать, но платить. И то ли ещё будет, ЕС придется ещё платить за Израиль с Палестиной и восстанавливать Украину, т.ч. хорошо жить им не придётся.